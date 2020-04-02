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Названы лауреаты премии "Киевская пектораль" 2020 года
Названы лауреаты премии "Киевская пектораль" 2020 года

Названы лауреаты премии "Киевская пектораль" 2020 года

Названы лауреаты премии "Киевская пектораль" 2020 года
20:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: www.facebook.com

Новости культуры:"Серые пчелы" названы лучшей драматической постановкой.

В этом году самая престижная театральная премия столице нашла своих победителей в дистанционном режиме. Учитывая введение карантина, решили премию не отменять, а перенести ее в онлайн. Список победителей опубликован на сайте премии.

Лауреатами премии "Киевская пектораль" по итогам 2019 года стали:

"За лучший драматический спектакль" - Андрей Курков "Серые пчелы", режиссер-постановщик Виталий Малахов (Театр на Подоле).

"За лучший музыкальный спектакль" - Эндрю Липпи "Семейка Аддамс", режиссер-постановщик Кестутис Стасис Якштас (Литва) (Киевский национальный академический театр оперетты).

"За лучший детский спектакль" - Оксана Дмитриева по сказкам Сергея Козлова "Сказка для маленького зайчика", режиссер Оксана Дмитриева (Киевский академический театр кукол).

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"За лучший камерный спектакль (спектакль малой сцены)" - Панас Мирный "Лымеривна", режиссер-постановщик Иван Урывский (Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко).

"За лучшую режиссерскую работу" - Иван Урывский, спектакль по пьесе "Лымеривна" Панаса Мирного (Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко).

"За лучшее исполнение мужской роли" - Роман Халаимов - роль Александра Тарасовича Аметистова, администратора в спектакле по Булгакову "Зойкина квартира" (Театр на Подоле).

"За лучшее исполнение женской роли" - Оксана Прасолова - роль Мортиции Аддамс, в спектакле Эндрю Липпи "Семейка Аддамс" (Киевский национальный академический театр оперетты).

"За лучшее исполнение мужской роли второго плана" - Константин Костышин - роль Калеви в спектакле по пьесе "Человечный человек" Сиркку Пелтола "Гарантия 2 года" (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра).

"За лучшее исполнение женской роли второго плана" - Лариса Трояновская - роль Манюшки, горничной Зои, в спектакле по Булгакову "Зойкина квартира" (Театр на Подоле).

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"За лучшую сценографию" - Сергей Маслобойщиков, в спектакле по мотивам драмы-феерии Леси Украинки VERBA (Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко).

"За лучшую музыкальную концепцию спектакля" - автор оригинальной музыки - Александр Бегма, в спектакле по мотивам драмы-феерии Леси Украинки VERBA (Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко).

"За лучшее пластическое решение спектакля" - либретто, хореография, постановка Раду Поклитару в балете по мотивам повести Николая Гоголя "Вий" (Академический театр "Киев Модерн-балет").

"За лучший актерский дебют" - Артем Плендер - за ряд ролей (Киевский академический театр "Золотые Ворота").

"За лучший режиссерский дебют" - Татьяна Матасова, спектакль по повести "Тени забытых предков" Коцюбинского (Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня").

"За весомый вклад в развитие театрального искусства" - народная артистка Украины Татьяна Владимировна Стебловская.

"Лучший народный театр" - Театрально-эстрадная студия "Теларии" Дворца культуры "Дарница" (художественный руководитель Алина Чуешова).

Напомним, мировые театры и филармонии запускают онлайн-трансляции своих постановок. Теперь у десятков тысяч зрителей по всему миру есть возможность присоединиться к мировой классике.

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Все по теме:

театр, Премия, Спектакль, Лауреаты, Киевская пектораль, Серые пчелы.
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