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Воскресенье, 12.04.2020
Потрясающие снимки городов с высоты птичьего полета от "цифрового кочевника" (Фото)
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Потрясающие снимки городов с высоты птичьего полета от "цифрового кочевника" (Фото)

Элеонора Кости (Eleonora Costi) ─ профессиональный фотограф из Италии, которая благодаря фотографии начала любить мир и хочет открыть для себя и своих зрителей как можно больше интересных и живописных мест. Став "цифровым кочевником", она теперь всегда путешествует по разным странам. В прошлом году она путешествовала по разным странам и фотографировала достопримечательности с помощью дрона (к слову, она побывала и в Гонконге, показав его самые фотографируемые в Instagram места; их можно посмотреть в этом посте), и предлагает взглянуть на снимки, которые сделала.
obiskusstve.com
Фото: obiskusstve.com
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Искусство, Города, Снимки, Фотограф, Дрон, Элеонора Кости, Eleonora Costi.
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