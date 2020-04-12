Потрясающие снимки городов с высоты птичьего полета от "цифрового кочевника" (Фото) Элеонора Кости (Eleonora Costi) ─ профессиональный фотограф из Италии, которая благодаря фотографии начала любить мир и хочет открыть для себя и своих зрителей как можно больше интересных и живописных мест. Став "цифровым кочевником", она теперь всегда путешествует по разным странам. В прошлом году она путешествовала по разным странам и фотографировала достопримечательности с помощью дрона (к слову, она побывала и в Гонконге, показав его самые фотографируемые в Instagram места; их можно посмотреть в этом посте), и предлагает взглянуть на снимки, которые сделала.