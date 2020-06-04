Оригинальные рисунки на классной доске: работы креативного учителя (Фото) А у вас когда-нибудь был настолько крутой учитель истории, который каждый день создавал чудесные рисунки на классной доске? Что, никогда не было? У нас тоже. Это прекрасно объясняет, почему мы даже слегка завидуем счастливым ученикам изобретательного педагога.