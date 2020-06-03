"Неаполитанский залив" Айвазовского продали почти за 3 млн долларов

Новости культуры:Картина Айвазовского была продана почти в два раза дороже оценочной стоимости.

Картину "Неаполитанский залив" известного художника-мариниста Ивана Айвазовского продали на аукционе Sotheby's почти за 2,3 миллиона фунтов стерлингов (2,9 миллиона долларов). Об этом сообщили в Sotheby's.

Картину продали за 2 295 000 фунтов стерлингов (около 2,9 млн долларов).

Длина самого полотна "Неаполитанский залив", которая была написана Айвазовским в 1878 году, составляет 208,5 сантиметров. Это самая длинна картина художника.

Отмечается, что первоочередная цена лота не превышала 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Всего участие в аукционе приняли 16 человек.

Имя покупателя пока неизвестно.