В театре им. Франко поставили спектакль "КРУМ" (Фото)

В Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко поставили спектакль "КРУМ", по мотивам одноименной пьесы Ханоха Левина.

"История Крума - главного героя пьесы, решена в жанре трагикомедии, это история не одного поколения конца ХХ - начала XXI века. Вечный конфликт героя и жизни. Поиски себя, своего предназначения и в то же время невероятная аморфность существования, вечные ожидания , что кто-то за тебя решит проблему, сломает инерцию, надоевшую серую постоянство бытия, которая засасывает человека в свою запрограммированную рутинность", - говорится в анонсе театра.

Авторы спектакля во главе с режиссером-постановщиком Давидом Петросяном использовали яркие театральные средства художественной выразительности, которые обеспечили полифоническую и изысканную образность представления.

"Герои спектакля уверены, что настоящая жизнь существует где-то там далеко, главный герой мечтает, что однажды он внезапно проснется если не гениальным, то выдающимся романистом. И это ощущение, что жизнь еще впереди, что ее можно начать заново, превратило всех героев пьесы на блуждающих сомнамбулы, существующих в вечных сновидениях своих надежд", - отмечается в сообщении.

View this post on Instagram A post shared by Національний театр Франка (@frankotheatre) on Aug 4, 2020 at 12:56am PDT

Причем главные герои спектакля скорее воспринимают телевизионно-сериальную жизнь, считая ее реальностью, что собственно, кажется им непонятным и чужеродным.

"Только любовь матери способна придать силу главному герою, побудить его в действие, однако, к сожалению, осознание этого приходит слишком поздно. Блудному сыну не к кому обратиться за прощением", - резюмируют в пресс-службе театра.