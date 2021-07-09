Искусство по-неандертальски - резная кость вымершего оленя поразила ученых (видео)

Важная находка - резная кость оленя возрастом 51 тысяча лет была найдена в Германии. В пещере Einhornhöhle (Эйнхорнхёле) в горах Гарц ее обнаружили исследователи вместе с другими предметами неандертальцев.

Об этом сообщил журнал Nature Ecology and Evolution.

Важность находки заключается в том, способность к творчеству раньше считали характерной для современных людей, Homo sapiens. Эта находка доказала, что у неандертальцев тоже было абстрактное мышление.

Предмет искусства сделан из фаланги большерогого оленя, вымершего животного, который жил в среднем палеолите. Кость покрыта полосками образующими латинскую V.

"Неандертальцы тщательно отделили фалангу, очистили от тканей и после высыхания кость вырезали около 90 минут, хотя не исключается, что процесс мог длиться несколько дней", - говорится в исследовании. Ученые отмечают, что предмет искусства может говорить и про общение символами.

Ранее "Телеграф" писал, что археологи обнаружили куриное яйцо, которое отлично сохранилось за тысячу лет.