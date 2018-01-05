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"Игра престолов": стало известно, когда восьмой сезон выйдет на экраны

Игра престолов
10:45 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Американская телекомпания HBO объявила детали выхода восьмого сезона сериала "Игра престолов". Он станет последним для эпопеи.

Как сообщили в HBO, первая серия восьмого сезона "Игры престолов" выйдет в 2019 году. В последнем сезоне лишь шесть серий. Однако точной даты выхода каждой из них на канале не озвучили.

Режиссерами восьмого сезона "Игры престолов" будут Дэвид Бениофф, Дэниел Уайсс, Дэвид Наттер и Мигель Сапочник. Кроме того, Бениофф и Уайсс выступят и сценаристами вместе с Брайаном Когманом и Дэйвом Хиллом.

Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени", по которым создан сериал, будет в команде исполнительных продюсеров сериала "Игра престолов".

Напомним, 7 сезон сериала закончился 28 августа 2017 года, а последний эпизод собрал рекордное количество просмотров. После этого в октябре компания приступила к съемкам последнего сезона сериала, который продлится до середины 2018 года.

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Новости культуры, 8 сезон, HBO, Дата выхода, Игра престолов, Релиз, Сериал.
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