Лучшие мультфильмы 2018 года, которые ждут даже взрослые (Видео)
Новости культуры: Премьеру некоторых из мультиков ждут не только дети, но и взрослые.
В 2018 году выйдут не только интересные фильмы, но и мультипликационные ленты.
Приключения Паддингтона 2
Премьера: 18 января
Это второй фильм о приключениях медвежонка Паддингтона в Лондоне. Украинский юморист Владимир Зеленский озвучил главного героя.
Похищенная принцесса
Премьера: 7 марта
Это мультфильм украинского производства. История происходит во времена отважных рыцарей, прекрасных принцесс и темных колдунов. Бродячий артист Руслан знакомится с княжеской дочерью Людмилой, молодые люди влюбляются друг в друга. Однако, коварный колдун Черномор похищает Людмилу с помощью магии.
Главных героев озвучили вокалисты группы Время и Стекло: голосом Руслана стал Позитив (Алексей Завгородний), а Людмилы – Надя Дорофеева.
Монстры на каникулах 3
Премьера: 12 июля
В третьем фильме стая Драко отправится в веселый круиз на борту роскошного лайнера. Веселые приключения, смешные шутки, опасность и интриги — все это ждет любителей мультфильмов в новой части "Монстры на каникулах".
Смолфул
Премьера: 4 октября
Однажды молодой умный Йети находит то, что все считали вымыслом, — человека. Новость об этом "коротконогом" дарит ему славу и шанс на отношения с девушкой его мечты. При этом выясняется, что за небольшим снежным городком существует большой мир.
Мавка
Самой ожидаемой премьерой в Украине является мультфильм "Мавка". Тизер анимационного фильма впечатляет. Мультфильм находится на стадии разработки, и уже в конце июля зрители увидят официальный трейлер Мавки. Дата премьеры пока не известна.