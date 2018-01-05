Лучшие мультфильмы 2018 года, которые ждут даже взрослые (Видео)

В 2018 году выйдут не только интересные фильмы, но и мультипликационные ленты.

Приключения Паддингтона 2

Премьера: 18 января

Это второй фильм о приключениях медвежонка Паддингтона в Лондоне. Украинский юморист Владимир Зеленский озвучил главного героя.

Похищенная принцесса

Премьера: 7 марта

Это мультфильм украинского производства. История происходит во времена отважных рыцарей, прекрасных принцесс и темных колдунов. Бродячий артист Руслан знакомится с княжеской дочерью Людмилой, молодые люди влюбляются друг в друга. Однако, коварный колдун Черномор похищает Людмилу с помощью магии.

Главных героев озвучили вокалисты группы Время и Стекло: голосом Руслана стал Позитив (Алексей Завгородний), а Людмилы – Надя Дорофеева.

Монстры на каникулах 3

Премьера: 12 июля

В третьем фильме стая Драко отправится в веселый круиз на борту роскошного лайнера. Веселые приключения, смешные шутки, опасность и интриги — все это ждет любителей мультфильмов в новой части "Монстры на каникулах".

Смолфул

Премьера: 4 октября

Однажды молодой умный Йети находит то, что все считали вымыслом, — человека. Новость об этом "коротконогом" дарит ему славу и шанс на отношения с девушкой его мечты. При этом выясняется, что за небольшим снежным городком существует большой мир.

Мавка

Самой ожидаемой премьерой в Украине является мультфильм "Мавка". Тизер анимационного фильма впечатляет. Мультфильм находится на стадии разработки, и уже в конце июля зрители увидят официальный трейлер Мавки. Дата премьеры пока не известна.