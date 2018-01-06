https://telegraf.com.ua/files/2018/01/p_52764126-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3838734-izvestnaya-aktrisa-dzhodi-foster-raskritikovala-filmyi-o-supergeroyah.html
Известная актриса Джоди Фостер раскритиковала фильмы о супергероях
22:18 Сб, 6 Январь 2018 Телеграф
Новости культуры: Актриса и режиссер Джоди Фостер заявила, что не стала бы снимать 200-миллионный фильм о супергероях и обьяснила, почему.
Так, все блокбастеры Фостер сравнила с фрекингом – относительно простым способом добычи газа и нефти, который очень негативно влияет на состояние окружающей среды.
"Поход в кинотеатр стал похож на визит в парк развлечений, – сказала она. – Киностудии производят плохой контент на потребу публике и акционерам. Но это как фрекинг – студии получают выгоду сейчас, но при этом уничтожают землю. Это разрушает вкусы американцев, а в конечном итоге – и всего мира".
Telegraf.com.ua