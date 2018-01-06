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Известная актриса Джоди Фостер раскритиковала фильмы о супергероях
22:18 Сб, 6 Январь 2018 Телеграф
kinoafisha.ua

Новости культуры: Актриса и режиссер Джоди Фостер заявила, что не стала бы снимать 200-миллионный фильм о супергероях и обьяснила, почему.

Так, все блокбастеры Фостер сравнила с фрекингом – относительно простым способом добычи газа и нефти, который очень негативно влияет на состояние окружающей среды.

"Поход в кинотеатр стал похож на визит в парк развлечений, – сказала она. – Киностудии производят плохой контент на потребу публике и акционерам. Но это как фрекинг – студии получают выгоду сейчас, но при этом уничтожают землю. Это разрушает вкусы американцев, а в конечном итоге – и всего мира".

 

 

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Новости культуры, Актриса, Джоди Фостер, Супергерои, Фильмы, фильмы о супергероях.
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