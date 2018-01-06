Известная актриса Джоди Фостер раскритиковала фильмы о супергероях

Так, все блокбастеры Фостер сравнила с фрекингом – относительно простым способом добычи газа и нефти, который очень негативно влияет на состояние окружающей среды.

"Поход в кинотеатр стал похож на визит в парк развлечений, – сказала она. – Киностудии производят плохой контент на потребу публике и акционерам. Но это как фрекинг – студии получают выгоду сейчас, но при этом уничтожают землю. Это разрушает вкусы американцев, а в конечном итоге – и всего мира".