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Кэти Холмс получила главную роль в новом сериале от Fox
04:27 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Актриса сыграет роль борца с терроризмом.
Кэти Холмс получила главную роль в новом, пока безымянном, сериале телеканала Fox.
Кэти сыграет агента ФБР Хейзел Отис, которая занимается угрозами внутреннего терроризма. Но оказавшаяся преданной огласке ее личная жизнь — роман с генералом – угрожает ее семье и карьере. С ярлыком "любовницы" Отис начинает восстанавливать всё, что почти разрушено.
Сценарий пилотной серии написали Айли Чекен ("Империя", "Рассказ служанки") и Мелисса Скривнер ("В поле зрения"), а сама Холмс выступает в качестве исполнительного продюсера проекта.
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