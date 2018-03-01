Кэти Холмс получила главную роль в новом сериале от Fox

Кэти Холмс получила главную роль в новом, пока безымянном, сериале телеканала Fox.

Кэти сыграет агента ФБР Хейзел Отис, которая занимается угрозами внутреннего терроризма. Но оказавшаяся преданной огласке ее личная жизнь — роман с генералом – угрожает ее семье и карьере. С ярлыком "любовницы" Отис начинает восстанавливать всё, что почти разрушено.

Сценарий пилотной серии написали Айли Чекен ("Империя", "Рассказ служанки") и Мелисса Скривнер ("В поле зрения"), а сама Холмс выступает в качестве исполнительного продюсера проекта.