7 марта в Нью-Йорке состоялась премьера научно-фантастического фильма "Складки времени".

7 марта в Нью-Йорке состоялась премьера научно-фантастического фильма "Складки времени". Посмотреть картину приехали многие знаменитости, среди которых были замечены актриса Риз Уизерспун и телеведущая Опра Уинфри. Селебрити сыграли в картине одни из главных ролей. Первой увидеть ленту пришла и модель plus-size Эшли Грэм. На мероприятии знаменитости появились в эффектных нарядах. Так, Риз Уизерспун позировала фотографам в черно-белом платье ниже колен. Эшли Грэм традиционно сделала ставку на сексуальность, подчеркнув соблазнительные формы облегающим платьем с открытыми плечами. А Опра Уинфри появилась на премьере в черной юбке в пол и свитере.