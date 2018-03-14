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Звезда сериала "Корона" получила меньший гонорар, чем ее экранный муж

Сериал "Корона"
20:05 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Британская актриса Клэр Фой, которая исполнила главную роль королевы Елизаветы II в сериале "Корона", в двух сезонах киноленты получила меньший гонорар, чем ее муж по ленте – Мэтт Смит в роли герцога Эдинбургского Филиппа.

Такую информацию случайно предоставила исполнительный продюсер сериала "Корона" Сьюзан Маки во время панельной дискуссии на конференции INTV в Иерусалиме. На вопрос, заплатили ли актрисе Клэр Фой и ее коллеге Мэтту Смиту одинаковые гонорары, оказалось, что актрисе неожиданно дали меньшую зарплату.

Продюсеры объяснили это тем, что на момент утверждения на роль принца Эдинбургского Мэтт Смит был известнее Клер Фой, – с 2010 по 2013 год он играл одиннадцатого Доктора в культовом британском сериале "Доктор Кто".

Сама же Клер Фой дебютировала на экране в 2008 и тогда же сыграла свою первую главную роль – Эми Доррит в сериале Би-би-си "Крошка Доррит". Стоит отметить, что премьера первого сезона сериала "Корона" состоялась 4 ноября 2016 года.

Также стало известно, что за каждую серию "Короны" Клер Фой получила 40 тысяч долларов. Но в то же время, представители сериала пообещали, что в будущем пересмотрят суммы гонораров.

"Никто не должен получать больше, чем королева", – добавила Сьюзан Маки.

Руководство студии подчеркнуло, что в мире снимают все больше сериалов с яркими главными героинями – и компания рада быть частью этой тенденции.

Но повышение гонорара уже не коснется актрисы Клер Фой: в следующем, третьем сезоне сериала, съемки которого начнутся в июле 2018 года, роль королевы исполнит обладательница трех премий BAFTA и "Золотого глобуса" Оливия Колман.

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Новости культуры, Гонорар, Елизавета II, Звезда, Знаменитость, Клер Фой, Корона, Мэтт Смит, Сериал, экранный муж.
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