Умер режиссер кинолент "Зеленый фургон" и "Ералаш"

Скончался режиссер Александ Павловский, который является создателем фильма Зеленый фургон. Об этом сообщает сайт Союза кинематографистов России.

Причины смерти Павловского не сообщаются. Известно, что на момент смерти ему было 70 лет. Кинематографист являлся руководителем киностудии Аркадия. А с 2000 года он работал на различных киностудиях Москвы.

К наиболее известным фильмам Павловского относятся Зеленый фургон, Светлая личность, Ребёнок к ноябрю, Ар-хи-ме-ды! и другие.