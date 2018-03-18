Звезда "Дневников вампира" снимется в новом комедийном сериале

В сериале актриса сыграет роль Клем, которая погрязла в океане лжи о себе, из которого теперь предстоит выбираться.

После "Дневников вампира" актриса снялась в нескольких известных проектах. Среди них – "Три икса" и "Коматозники". Новый проект, в котором предстоит работа Нине, получил название Fam.

Главная героиня неожиданно приобретает сводную сестру Шэннон, которая решила пожить с Клем и её парнем. Как оказалось, никто из окружения Клем не знал, что у девушки есть семья. Она всех уверила, что её отца-неудачника уже давно нет в живых. А вновь обретённые родственники переворачивают до сих пор спокойную жизнь девушки вверх дном.