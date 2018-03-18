https://telegraf.com.ua/files/2018/03/3b0548387afb8b6180b6e50d5e1a23ae00e3004b_1-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3963565-zvezda-dnevnikov-vampira-snimetsya-v-novom-komediynom-seriale.html
Звезда "Дневников вампира" снимется в новом комедийном сериале
21:21 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Актриса Нина Добрев получила главную роль в новом комедийном сериале.
В сериале актриса сыграет роль Клем, которая погрязла в океане лжи о себе, из которого теперь предстоит выбираться.
После "Дневников вампира" актриса снялась в нескольких известных проектах. Среди них – "Три икса" и "Коматозники". Новый проект, в котором предстоит работа Нине, получил название Fam.
Главная героиня неожиданно приобретает сводную сестру Шэннон, которая решила пожить с Клем и её парнем. Как оказалось, никто из окружения Клем не знал, что у девушки есть семья. Она всех уверила, что её отца-неудачника уже давно нет в живых. А вновь обретённые родственники переворачивают до сих пор спокойную жизнь девушки вверх дном.
Telegraf.com.ua