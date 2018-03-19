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Хью Джекман больше не хочет играть роль Росомахи

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Хью Джекман
19:49 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: 49-летний актер Хью Джекман рассказал, что скоро стартуют съемки новых "Людей Икс", но на этот раз без его участия.

Голливудский актер в очередной раз сообщил, что он уже морально устал от роли Росомахи.

"Мне кажется, что ни в одном фильме "Людей Икс" характер этого персонажа так и не был раскрыт", – отметил актер.

По словам инсайдеров, продюсеры фантастической саги хотят "омолодить" Росомаху и рассматривают на его роль сына Клинта Иствуда – 32-летнего Скотта Иствуда. В фильмографии актера такие фильмы, как "Форсаж-8", "Отряд самоубийц" и "Тихоокеанский рубеж 2".

Напомним, Джекман играл Росомаху на протяжении 17 лет – роль супергероя принесла актеру мировую славу. За эти годы он снялся в 7 фильмах, а в 2017 году вышла последняя картина про Росомаху – "Логан". После этого Джекман решил отказаться от роли культового героя.

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Все по теме:

Новости культуры, Люди Икс, Роль, Росомаха, Скотт Иствуд, Хью Джекман.
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