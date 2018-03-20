В украинский прокат выходит триллер с Жаном Рено

Главные роли в фильме исполнили Тони Сервилло и Жан Рено.

"Главную роль в фильме исполнил звезда итальянского кино, лауреат Европейской киноакадемии Тони Сервилло, знакомый украинским зрителям по работе с Паоло Соррентино - в первую очередь, в ленте "Великая красота". Роль психиатра Аугусто Флореса, который присоединяется к расследованию, стала одной из последних для известного француза Жана Рено - недавно актер объявил об окончании карьеры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве режиссера фильма выступил автор романа "Девушка в тумане", писатель Донато Карризи. Это его первая работа в кино - свой бестселлер он писал, зная, что книгу ожидает экранизация. Продюсеры будущей ленты предложили Карризи написать сценарий для "чистого триллера". До того, как стать одним из самых успешных итальянских авторов, Карризи работал криминалистом и адвокатом.

Роман "Девушка в тумане" был издан в 26 странах и продан тиражом более миллиона экземпляров. Фильм стал хитом итальянского проката, заняв третье место по итогам годовых кассовых собраний, он уступил лишь блокбастерам "Тор: Рагнарок" и "Оно".

События в фильме происходят в маленьком альпийском городке. Накануне Рождества 16-летняя Анна Лу вышла из дома и исчезла. Нет ни тела, ни каких-либо следов борьбы, ни свидетелей - ничего. Вскоре в городе появляется инспектор Фогель, известный специалист по задержанию маньяков и серийных убийц.