Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко рассказал, когда Украина должна вступить в НАТО Порошенко рассказал, когда Украина должна вступить в НАТО
Новости: Европарламент собирается затруднить строительство "Северного Потока 2" Европарламент воспрепятствовал "Северному потоку-2"
Новости: Арум: Ломаченко - один из величайших боксеров, которых вы когда-либо видели Арум: Ломаченко - один из величайших боксеров, которых вы когда-либо видели
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 24-25 марта Афиша интересных событий в Украине на 24-25 марта
X

Гэри Олдману исполняется 60 лет: лучшие роли актера (Видео)

Гэри Олдман
20:36 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В этом году Олдман получил "Оскар" за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".

21 марта свой 60-летний юбилей отмечает известный голливудский актер, обладатель "Оскара" и "Золотого глобуса" Гэри Олдман. За свою карьеру актер сыграл в более чем 100 фильмах. ZN.UA вспоминает лучшие работы Олдмана в кино.

"Сид и Нэнси" (1986)

Олдман сыграл в фильме Сида Вишеса, бас-гитариста Sex Pistols, и эта роль стала первой работой актера в большом кино. Многие критики високо оценили работу Олдмана, а бывший вокалист Sex Pistols Джон Лайдон назвал Олдмена "чертовски хорошим актером".

"Дракула" (1992)

Роль Влада Цепеша в экранизации романа Брэма Стокера также не осталась без внимания критиков и принесла Олдману премию "Сатурн" Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.

Серия фильмов о Гарри Поттере

Актер сыграл крестного главного героя, Сириуса Блэка, в нескольких фильмах, снятых по книгам Джоан Роулинг. По оценкам некоторых экспертов, игра Олдмана в фильмах находится "на грани эмоционального расстройства".

"Шпион, выйди вон" (2011)

Роль Смайли стала одной из самых "номинируемых" для Олдмана. Он получил третью номинацию на премию BAFTA и первую номинацию на "Оскар", но не смог одержать победу.

"Темные времена" (2017)

Роль Уинстона Черчилля далась Олдману очень тяжело: он долгие месяцы упорно тренировался воспроизводить интонации и манеру речи политика, проводил часы в кресле гримеров и даже выкуривал сигары из-за чего получил проблемы со здоровьем. Вместе с тем, его актерская игра была отмечена сразу тремя премиями: "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, 60 лет, Актер, Видео, Гэри Олдман, Знаменитость, Лучшие роли, Роль, Юбилей.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

В сети появился трейлер фантастического фильма "Титан" (Видео) В Брюсселе состоялся премьерный показ художественного фильма "Киборги" Новый супергеройский блокбастер с Томом Харди рискует стать провалом (Видео)

Последние новости

Директор НАБУ прокомментировал прослушку кабинета руководителя САП Премьера украинского фильма "Дельта" состоится на Docudays UA Малиновский рассказал о задачах сборной Украины
Сегодня читают
01 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
02 РФ примет на вооружение БМОП "Терминатор-2" на базе танка Т-72 (Видео)
03 Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
04 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
05 Сабо спрогнозировал уход Цыганкова из "Динамо"
Новости сегодня
21:01 Уморительные ситуации с собаками, от которых у вас точно поднимется настроение
20:59 Иллюстрации о недостатках современного общества, в которых вы увидите себя (Фото)
20:54 Джима о своем будущем в биатлоне
20:53 Звезда сериала "Великолепный век" поделилась архивным фото до пластики
20:40 Хьюи Фьюри: Я боец мирового уровня и стану чемпионом мира
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина меняет условия въезда для граждан России Украина меняет условия въезда для граждан РФ
Новости: Украина переходит на летнее время: когда переводить часы Украина переходит на летнее время: когда переводить часы
Новости: В Украине больше не будут выдавать паспорта в форме книжки Украинцам не будут выдавать паспорта в форме книжки
Новости: Милла Йовович похвасталась снимками без макияжа Милла Йовович похвасталась снимками без макияжа
Добавить комментарий
0