Гэри Олдману исполняется 60 лет: лучшие роли актера (Видео)

21 марта свой 60-летний юбилей отмечает известный голливудский актер, обладатель "Оскара" и "Золотого глобуса" Гэри Олдман. За свою карьеру актер сыграл в более чем 100 фильмах. ZN.UA вспоминает лучшие работы Олдмана в кино.

"Сид и Нэнси" (1986)

Олдман сыграл в фильме Сида Вишеса, бас-гитариста Sex Pistols, и эта роль стала первой работой актера в большом кино. Многие критики високо оценили работу Олдмана, а бывший вокалист Sex Pistols Джон Лайдон назвал Олдмена "чертовски хорошим актером".

"Дракула" (1992)

Роль Влада Цепеша в экранизации романа Брэма Стокера также не осталась без внимания критиков и принесла Олдману премию "Сатурн" Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.

Серия фильмов о Гарри Поттере

Актер сыграл крестного главного героя, Сириуса Блэка, в нескольких фильмах, снятых по книгам Джоан Роулинг. По оценкам некоторых экспертов, игра Олдмана в фильмах находится "на грани эмоционального расстройства".

"Шпион, выйди вон" (2011)

Роль Смайли стала одной из самых "номинируемых" для Олдмана. Он получил третью номинацию на премию BAFTA и первую номинацию на "Оскар", но не смог одержать победу.

"Темные времена" (2017)

Роль Уинстона Черчилля далась Олдману очень тяжело: он долгие месяцы упорно тренировался воспроизводить интонации и манеру речи политика, проводил часы в кресле гримеров и даже выкуривал сигары из-за чего получил проблемы со здоровьем. Вместе с тем, его актерская игра была отмечена сразу тремя премиями: "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.