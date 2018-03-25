Мел Гибсон снимает фильм о продолжении истории Иисуса Христа

О сюжете известно немного. Точно можно сказать лишь, что он будет посвящен трем дням, которые отделяют распятие Иисуса от его воскресения.

Актер Джим Кэвизел, который вновь сыграет роль Иисуса, рассказал в интервью, что новый фильм обязательно шокирует аудиторию. По словам актера, это будет самый большой фильм в истории.

Стоит добавить, что последний фильм Мела Гибсона "По соображениям совести" получил две статуэтки премии "Оскар".