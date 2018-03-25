https://telegraf.com.ua/files/2018/03/5a4ba30230f43_1-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3975390-mel-gibson-snimaet-film-o-prodolzhenii-istorii-iisusa-hrista.html
Мел Гибсон снимает фильм о продолжении истории Иисуса Христа
Новости культуры: Известный актер Мел Гибсон работает на продолжением фильма "Страсти Христовы". Рабочее название – "Воскресение".
О сюжете известно немного. Точно можно сказать лишь, что он будет посвящен трем дням, которые отделяют распятие Иисуса от его воскресения.
Актер Джим Кэвизел, который вновь сыграет роль Иисуса, рассказал в интервью, что новый фильм обязательно шокирует аудиторию. По словам актера, это будет самый большой фильм в истории.
Стоит добавить, что последний фильм Мела Гибсона "По соображениям совести" получил две статуэтки премии "Оскар".
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