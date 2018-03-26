Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни
Новости: СМИ: Путин готов на уступки в вопросе Донбасса СМИ: Путин готов на уступки в вопросе Донбасса
Новости: Вратари недовольны мячом ЧМ-2018 Вратари недовольны мячом ЧМ-2018
Новости: В США на пляж выбросило тело загадочного существа В США на пляж выбросило тело загадочного существа
X

В команде "Мстителей" появится самый сильный супергерой

Captain Marvel
05:24 Сегодня Телеграф
okino.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Капитан Марвел будет самым сильным супергероем легендарной франшизы.

Да-да, сильнее Тора и даже Халка, судя по всему. Видимо, Таносу стоит поблагодарить сценаристов, что Капитан Марвел не появится в «Войне бесконечности», пишет Digital Spy.

Зато героиня Бри Ларсон, получив сольный проект, затем предстанет в четвертых пока что безымянных «Мстителях». И возможно, именно она и остановит зло в конечном счете.

В Сети появились первые кадры со съемок фильма "Капитан Марвел"
В Сети появились первые кадры со съемок фильма "Капитан Марвел"Читать полностью

Кристофер Маркус, сосценарист третьих и четвертых «Мстителей», раздразнил фанатов, заявив, что Капитан Марвел — «самый мощный персонаж марвеловской вселенной на сегодняшний день». «Это такой масштаб силы, который на данный момент просто не существует в MCU», — сказал он.

Что касается характера нового персонажа, по словам Маркуса, Капитан Марвел ближе всего к Капитану Америка: «она тоже знает, что всегда поступает правильно, и не хочет слышать, если вдруг кто-то указывает на ее неправоту».

Как мы уже писали, события сольника о Капитане Марвел развернутся в 1990-х. А это значит, что героиня Бри Ларсон будет первым супергероем, с которым столкнется Ник Фьюри. На сегодняшний же день таким супергероем является Железный человек. Помните, он сказал Тони: «Ты — часть большой вселенной. Просто еще этого не знаешь».

«Капитан Марвел» стартует в кинотеатрах 8 марта 2019 года. А «Мстители 4» — в конце апреля того же года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Captain Marvel, Актеры, Актрисы, Бри Ларсон, Звезды, Знаменитости, Капитан Марвел, Кино, Кинопремия, Кинопремьера, Кинофестиваль, Комиксы, Мстители, Новости кино, Премьера, Селебрити, Тизер, Трейлер, Фильмы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Мел Гибсон снимает фильм о продолжении истории Иисуса Христа Режиссер "Лары Крофт" рассказал о трудностях работы с Анджелиной Джоли Андрей Данилко и Сергей Притула сыграют в украинской комедии

Последние новости

Смех до слез: прикольная подборка из серии "неприятности случаются" Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео) Как бы выглядели диснеевские принцессы в мужском образе (Фото)
Сегодня читают
01 МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев
02 Ученые выяснили, в каких странах нет ни одного комара
03 Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)
04 ООН назвала пять самых ходовых языков в мире
05 Юная девочка стала звездой матча между сборными Нидерландов и Англии (Видео)
Новости сегодня
05:24 Паркер каждый день смотрит бой Кличко - Джошуа
05:02 Интурист по-северокорейски: гостиница Янгакто в Пхеньяне (Фото)
04:46 Представлен отчет о "языке вражды" в Крыму с 2014 по 2017 годы
04:39 На китайском телевидении вводятся новые драконовы меры
04:13 В защите от излучения мобильного телефона поможет розмарин
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: Президент надеется, что закон о бюро финрасследований примут в этом году Порошенко надеется, что закон о БФР примут в этом году
Новости: Геращенко рассказала, почему Украина не высылает российских дипломатов Геращенко: Дипотношения с РФ сведены к минимуму
Новости: Плюсы и минусы: что изменится в организме, если отказаться от мяса Плюсы и минусы: что изменится в организме, если отказаться от мяса
Добавить комментарий
0