В команде "Мстителей" появится самый сильный супергерой

Да-да, сильнее Тора и даже Халка, судя по всему. Видимо, Таносу стоит поблагодарить сценаристов, что Капитан Марвел не появится в «Войне бесконечности», пишет Digital Spy.

Зато героиня Бри Ларсон, получив сольный проект, затем предстанет в четвертых пока что безымянных «Мстителях». И возможно, именно она и остановит зло в конечном счете.

Кристофер Маркус, сосценарист третьих и четвертых «Мстителей», раздразнил фанатов, заявив, что Капитан Марвел — «самый мощный персонаж марвеловской вселенной на сегодняшний день». «Это такой масштаб силы, который на данный момент просто не существует в MCU», — сказал он.

Что касается характера нового персонажа, по словам Маркуса, Капитан Марвел ближе всего к Капитану Америка: «она тоже знает, что всегда поступает правильно, и не хочет слышать, если вдруг кто-то указывает на ее неправоту».

Как мы уже писали, события сольника о Капитане Марвел развернутся в 1990-х. А это значит, что героиня Бри Ларсон будет первым супергероем, с которым столкнется Ник Фьюри. На сегодняшний же день таким супергероем является Железный человек. Помните, он сказал Тони: «Ты — часть большой вселенной. Просто еще этого не знаешь».

«Капитан Марвел» стартует в кинотеатрах 8 марта 2019 года. А «Мстители 4» — в конце апреля того же года.