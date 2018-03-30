Вышел первый украинский трейлер фильма "За бортом" (Видео)

В Сети появился первый украинский трейлер фильма "За бортом" ("Overboard"), ремейк культовой комедии Гарри Маршалла 1987 года, но с радикальным гендерным перевертышем. В фильме сыграли: Анна Фэрис ( "Трудности перевода", "Горбатая гора", "Очень страшное кино"), Ева Лонгория ( "Отчаянные домохозяйки", "Симпсоны"), Эухенио Дербес ("Геошторм", "Чудеса с небес"), Джон Ханна, Джош Сегарра и другие. Леонардо, капризный мексиканский плейбой из богатой семьи, однажды вываливается за борт своей яхты. После падения он теряет память, а разносчица пиццы, мать-одиночка Кейт, страстно желая отомстить парню за хамство, уверяет его, что он - её муж и отец четверых детей. Чем теперь обернется эта авантюра? И сколько шагов от ненависти до любви? Так есть ли жизнь за бортом? Узнать это украинский зритель сможет в кино с 24 мая 2018 года.