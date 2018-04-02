Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Еврокомиссия следит за противостоянием между НАБУ и САП Еврокомиссия следит за противостоянием между НАБУ и САП
Новости: Китайская орбитальная станция сгорела над Тихим океаном Китайская орбитальная станция сгорела над Тихим океаном
Новости: Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" пострадали девять полицейских Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" пострадали девять полицейских
Новости: В США дети случайно нашли челюсть огромного мастодонта В США дети случайно нашли челюсть огромного мастодонта
X

Netflix снимет новый сериал об истории Короля Артура

Король Артур
05:57 Сегодня Телеграф
okino.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: На сегодняшний день Netflix заказал первые десять эпизодов.

После того, как Гаю Ричи и его фэнтезийному экшену «Меч короля Артура» не удалось запустить долгоиграющую франшизу, все думали, что с этим средневековым героем покончено, как минимум на несколько лет.

Голливудские актеры, которые участвуют в театральных постановках (Видео)
Голливудские актеры, которые участвуют в театральных постановках (Видео)Читать полностью

Но ничего подобного. Легендарный создатель комиксов Фрэнк Миллер и ветеран-сценарист студии DreamWorks Animation Том Уилер собираются написать и нарисовать новую историю о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. И они уже даже продали эту идею потоковому сервису Netflix в виде сериала под названием «Cursed».

Это будет переосмысление известных нам легенд. Рассказ будет вестись от имени Нимуэ, молодой женщины, которой суждено стать Леди из озера. Когда ее мать умирает, она объединяется с молодым наемником Артуром в поисках Мерлина, чтобы вытащить из земли древний магический меч Экскалибур. В итоге девушка становится символом мужества и восстания против кровожадных красных паладинов и страшного короля Утера.

Сюжетом займется Уилер, а Миллер сделает иллюстрации. Оба выступят исполнительными продюсерами шоу. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Netflix, Кино, Король Артур, Новости кино, Сериал, Фильмы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Marvel анонсировала новую серию комиксов о Фантастической четверке Две драмы и политнекорректная комедия: "Неделя австрийского кино" назвала программу Docudays UA-2018 назвал победителей

Последние новости

Опубликованы кадры тренировок десантно-штурмовых войск Украины (Видео) Преданные фанаты Дисней делают крутые татуировки с любимыми персонажами (Фото) Канада может вернуть визовый режим для граждан Румынии
Сегодня читают
01 Кличко возвращается для реванша с Джошуа
02 "Шахтер" разгромил "Зарю"
03 Гол-шедевр Шапаренко в ворота "Мариуполя" (Видео)
04 В России загорелся крупнейший завод
05 Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" произошла драка между фанатами и полицией
Новости сегодня
06:42 Стали известны подробности е-декларации главы фракции БПП Герасимова
06:38 Трамп угрожает Мексике приостановлением соглашения о свободной торговле
06:28 Великобритания существенно увеличивает оборонный бюджет
06:15 Имя Тиллерсона удалено с сайта Госдепа США
05:59 Улыбайтесь с утра: уморительные анекдоты 2 апреля
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: За или против: украинцы ответили на вопрос о легализации оружия За и против: украинцы ответили на вопрос о легализации оружия
Новости: В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев В ПФ рассказали, какие нововведения ждут украинцев
Новости: Ляшко подал е-декларацию за 2017 год Ляшко подал е-декларацию за 2017 год
Новости: Чарующий фотопроект об исчезающей красоте рыжеволосых девушек (Фото) Чарующий фотопроект об исчезающей красоте рыжеволосых девушек (Фото)
Добавить комментарий
0