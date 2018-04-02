Netflix снимет новый сериал об истории Короля Артура

После того, как Гаю Ричи и его фэнтезийному экшену «Меч короля Артура» не удалось запустить долгоиграющую франшизу, все думали, что с этим средневековым героем покончено, как минимум на несколько лет.

Но ничего подобного. Легендарный создатель комиксов Фрэнк Миллер и ветеран-сценарист студии DreamWorks Animation Том Уилер собираются написать и нарисовать новую историю о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. И они уже даже продали эту идею потоковому сервису Netflix в виде сериала под названием «Cursed».

Это будет переосмысление известных нам легенд. Рассказ будет вестись от имени Нимуэ, молодой женщины, которой суждено стать Леди из озера. Когда ее мать умирает, она объединяется с молодым наемником Артуром в поисках Мерлина, чтобы вытащить из земли древний магический меч Экскалибур. В итоге девушка становится символом мужества и восстания против кровожадных красных паладинов и страшного короля Утера.

Сюжетом займется Уилер, а Миллер сделает иллюстрации. Оба выступят исполнительными продюсерами шоу.