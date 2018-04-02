В новом фильме актер Мартин Фриман превратился в зомби (Видео)

В первом трейлере фильма “Бремя” Мартин Фриман, исполняющий главную роль, воплотил образ зомби. Постапокалиптический фильм «Бремя» режиссеров Иоланда Рамке и Бена Хоулинга расскажет телезрителям историю о зомби-апокалипсисе. В данном хорроре Мартин Фриман сыграет одну из ведущих ролей. Также в киноленте засветились Энтони Хейс, Сьюзи Портер, Дэвид Галпилил и другие. Премьера фильм официально назначена на 17 мая 2018 года. Действия кинокартины разворачиваются в сельской местности в Австралии. По сюжету фильма, главный герой заразился вирусом, из-за которого через двое суток превратится в зомби. В итоге, у мужчины остается лишь 48 часов на то, чтобы найти для своей маленькой дочки достойного опекуна, способного защитить малышку от всех ужасов постапокалиптического мира.