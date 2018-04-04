|
В США на взлетной полосе столкнулись самолеты (Видео)
В Бразилии во время спектакля "Страсти Христовы" зритель напал на актера (Видео)
Ученые NASA показали процесс растапливания снежинки (Видео)
Вышел трейлер фильма "Мир будущего" с Джеймсом Франко и Милой Йовович (Видео)
Лучшие моменты матчей 1 апреля в НБА (Видео)
НБА: топ-моменты матчей 30 марта (Видео)
В Индонезии из-за разлитого топлива горит море (Видео)
Немецкая компания создала нового летающего робота (Видео)
Создан робот-паук, способный трансформироваться в колесо (Видео)
В сеть попали неудачные дубли "Звездных войн: Последние джедаи" (видео)
В ГПСУ разыграли украинцев новостью о помощниках-крокодилах (Видео)
Во время фотосессии в Турции Эрдоган "увел" девушку у Путина (Видео)