Вышел трейлер фантастического боевика "Апгрейд" (Видео)

В основу сюжета фильма положена история о мужчине, который является противником технологических новшеств. Однако он вынужден поменять свое отношение после того, как он оказывается частично парализован в результате неудачного ограбления, приведшего к смерти его жены. Миллионер-разработчик предлагает герою избавиться от паралича при помощи имплантации экспериментального чипа под названием Stem. Этот чип обладает собственным разумом.