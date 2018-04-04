10 лучших фильмов об Иисусе
Новости культуры: Американский журнал Vice составил список лучших фильмов об Иисусе, среди которых культовые голливудские фильмы, где главные герои выполняют роль Мессии.
Чтобы быть христианином, нужно понимать, в чем суть Пасхи, ведь это не история о кроликах, писанках или шоколаде. Это история об Иисусе, которого распяли, а на третий день Он воскрес, – так начинается обзор лучших фильмов об Иисусе, подготовленный журналом Vice.
Всего в список вошли 10 кинокартин. Первой упомянута "Матрица" в 1999 года режиссеров Вачовски. По предположению авторов обзора, главный герой Нео – Иисус, так как он оказывается бессмертным спасителем человечества, а другой персонаж, Морфей – воплощение Иоанна Крестителя.
Смотрите трейлер к фильму "Матрица"
Второе место принадлежит фильму "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" 2016 года, снятый Заком Снайдером.
"Супермен был наглядным примером аллегории всемогущего Христа, а его оригинальные создатели с детства ссылались на его христианские корни", – считают авторы Vice.
Смотрите трейлер к фильму "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
На третьей позиции оказалась картина Мартина Скорсезе "Молчание", снятая в 2016 году. Она рассказывает о двух иезуитах в Японии XVII века, где христианство было под запретом.
"Этот фильм является исчерпывающим описанием того, через что можно пройти, когда у вас кризис веры, христианской веры в то, чего не видно", – говорится в статье.
Смотрите трейлер к фильму "Молчание"
В рейтинг также вошли фильмы "Принц Египта", "Последнее искушение Христа", "Царство небесное", "Страсти Христовы", "По соображениям совести", "Лагерь Иисуса" и "Десять заповедей".