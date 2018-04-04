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10 лучших фильмов об Иисусе

10 лучших фильмов об Иисусе
20:15 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости культуры: Американский журнал Vice составил список лучших фильмов об Иисусе, среди которых культовые голливудские фильмы, где главные герои выполняют роль Мессии.

Чтобы быть христианином, нужно понимать, в чем суть Пасхи, ведь это не история о кроликах, писанках или шоколаде. Это история об Иисусе, которого распяли, а на третий день Он воскрес, – так начинается обзор лучших фильмов об Иисусе, подготовленный журналом Vice.

Всего в список вошли 10 кинокартин. Первой упомянута "Матрица" в 1999 года режиссеров Вачовски. По предположению авторов обзора, главный герой Нео – Иисус, так как он оказывается бессмертным спасителем человечества, а другой персонаж, Морфей – воплощение Иоанна Крестителя.

Смотрите трейлер к фильму "Матрица"

Второе место принадлежит фильму "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" 2016 года, снятый Заком Снайдером.

"Супермен был наглядным примером аллегории всемогущего Христа, а его оригинальные создатели с детства ссылались на его христианские корни", – считают авторы Vice.

Смотрите трейлер к фильму "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

На третьей позиции оказалась картина Мартина Скорсезе "Молчание", снятая в 2016 году. Она рассказывает о двух иезуитах в Японии XVII века, где христианство было под запретом.

"Этот фильм является исчерпывающим описанием того, через что можно пройти, когда у вас кризис веры, христианской веры в то, чего не видно", – говорится в статье.

Смотрите трейлер к фильму "Молчание"

В рейтинг также вошли фильмы "Принц Египта", "Последнее искушение Христа", "Царство небесное", "Страсти Христовы", "По соображениям совести", "Лагерь Иисуса" и "Десять заповедей".

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Новости культуры, 10 лучших фильмов об Иисусе, Иисус, Кино, Трейлер, Фильмы.
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