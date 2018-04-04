Вышел трейлер фильма "Мир будущего" с Джеймсом Франко и Милой Йовович (Видео)

В фильме рассказывается о молодом человеке, который живет в постапокалиптическом мире. Он вынужден отправиться в рискованное путешествие в мрачный и опасный мир Пустоши, чтобы отыскать лекарство для больной матери. В сети фильм уже успели назвать "новым "Безумным Максом". В фильме также снимались Люси Лью, Маргарита Левиева и Суки Уотерхаус. Режиссеры фильма: Джеймс Франко, Брюс Тьерри Чунг. Продюсерами выступили — Моника Бакарди, Джей Дэвис, Джеймс Франко и др. Премьера фильма в США состоится 25 мая 2018 года.