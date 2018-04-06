В Украине завершили съемки исторического фильма "Экс"

"Фильм ожидает фестивальная жизнь. А украинский кинотеатральный релиз состоится в конце 2018 года", - отметили в Госкино, а также напомнили, что первая презентация картины "Экс" состоялась в конце марта этого года на индустриальной платформе Meeting Point Vilnius Вильнюсского кинофестиваля.

Проект картины стал одним из победителей восьмого конкурсного отбора Госкино и получил 12 млн 840,7 тыс. грн государственного финансирования, которое составляет половину общей стоимости производства фильма.

Оператор-постановщик фильма - Сергей Михальчук. Продюсер - Андрей Граница. Сценарист - Ярослав Яриш.

Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Орест Пастух, Виталий Гордиенко, Лиза Бакулина, Василий Колисник, Роман Кривдик, Анатоль Фон-Филандра, Алина Коваленко, Юлия Хмиль, Артур Шлапак и Владислава Глеба. Съемки ленты проходили во Львове, Киеве и Киевской области.

Сценарий основан на реальных событиях 30-х годов на Галичине, которая после деления Австро-Венгерской империи оказалась под Польшей. Группа бойцов Украинской военной организации (УВО) под видом ограбления почты имела целью заявить о себе. Мирная акция переросла в трагическую бойню, однако УВО достигла своих целей, подняв угнетаемый украинский народ на сопротивление.