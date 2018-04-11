Disney и Pixar объявили дату выхода "Истории игрушек 4"

Студии Disney и Pixar официально подтвердили дату выхода четвертой части мультфильма "История игрушек". Это состоится 21 июня следующего года. Дату релиза перенесли из-за премьер фильмов "Мстители" и "Звёздные войны".

Скорее всего, "История игрушек 4" не будет прямым продолжением третьего фильма. В основу четвёртой части ляжет история романтических отношений шерифа Вуди и пастушки Бо Пип.

Первая часть собрала 360 млн. долларов, 2-я — 486, а сборы за "Большой побег" составили около 1 млрд. долларов.