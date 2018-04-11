https://telegraf.com.ua/files/2018/04/920x460-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4004427-disney-i-pixar-obyavili-datu-vyihoda-istorii-igrushek-4.html
Disney и Pixar объявили дату выхода "Истории игрушек 4"
05:50 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Новая часть популярной анимационной франшизы выйдет 21 июня 2019 года.
Студии Disney и Pixar официально подтвердили дату выхода четвертой части мультфильма "История игрушек". Это состоится 21 июня следующего года. Дату релиза перенесли из-за премьер фильмов "Мстители" и "Звёздные войны".
Скорее всего, "История игрушек 4" не будет прямым продолжением третьего фильма. В основу четвёртой части ляжет история романтических отношений шерифа Вуди и пастушки Бо Пип.
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Первая часть собрала 360 млн. долларов, 2-я — 486, а сборы за "Большой побег" составили около 1 млрд. долларов.
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