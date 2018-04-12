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Новости: Организаторы Каннского фестиваля представили официальный постер Организаторы Каннского фестиваля представили официальный постер
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Организаторы Каннского фестиваля представили официальный постер

Каннский фестиваль-2018
13:11 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Каннскй фестиваль-2018 начнется с 8 мая.

Дирекция 71-го международного Каннского кинофестиваля представила его официальный постер, основанный на фотографии Жоржа Пьера, которую он сделал на съемках знаменитого фильма 1965 года "Безумный Пьеро" Жана-Люка Годара.

На плакате изображены исполнители главных ролей Жан-Поль Бельмондо и Анна Карина.

Как сообщается на официальном сайте самого престижного европейского фестиваля, плакат создан графическим дизайнером Флор МакКуин, 27-летним иллюстратором, которая "сочетает рисунок, живопись и цифровое искусство в ярком и красочном мире".

Ранее она сотрудничала со студиями Universal Pictures, Paramount Channel, Europacorp, Wild Side и Arte, создавая альтернативные версии плакатов к популярным кинопроектам.

С Эдуардом Баером в качестве официального Церемониймейстера и Кейт Бланшетт в качестве председателя международного жюри, 71-й кинофестиваль в Каннах начнется во вторник, 8 мая 2018 года.

Организаторы кинофорума внесли ряд изменений в его правила. В частности, звездам будет запрещено делать селфи во время прохода по всевозможным "красным дорожкам", также были отменены специальные показы фильмов для прессы, которые в большинстве случаев проходили раньше официальных премьер.

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Новости культуры, Анна Карина, Жан-Поль Бельмондо, Каннский фестиваль, Каннский фестиваль 2018, Организаторы, Постер.
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