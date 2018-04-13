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В Украине покажут снятый в Чернобыле короткометражный фильм "Арка" (Видео)

Чернобыль
22:24 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: 26 апреля в Украине впервые покажут фильм "Арка", который был снят в Чернобыльской зоне и собрал награды по всему миру.

Съемки проходили в октябре-ноябре 2016 года во время строительства защитной арки для разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС – в непосредственной близости от места аварии в 1986 году. В основу фильма легла история мальчика, который вырос в Припяти, кадры кинохроники, а также музыка, специально написанная для фильма.

Фильм "Арка" рассказывает не столько о трагедии, сколько о том, что в зоне отчуждения есть будущее. Это попытка зафиксировать время, оставить свидетельство грандиозности и неповторимости момента.

Автор идеи фильма и продюсер – Ирина Николаенко. Музыкальный продюсер – известный украинский рок-музыкант, автор знаменитой рок-версии Гимна Украины Никита Рубченко. В соавторстве с композитором Ярославом Мисиком они написали саундтрек к фильму – постсимфонию "Арка". Ее основой стали звуки нескольких уникальных объектов Зоны отчуждения. Записали и исполнили музыку коллектив Рубченко и Украинский этно-симфонический оркестр. Исполнитель главной роли – Евгений Сычев.

Тизер фильма "Арка" 

26 апреля в Киеве состоится не просто премьера фильма "Арка" в Украине – на грандиозном концерте "Зона... Вдохновения" на Почтовой площади впервые после съемок фильма Рубченко исполнит постсимфонию "Арка" в сопровождении оркестра НАОНІ. Также в концерте примет участие группа Onuka, которая посвятила теме Чернобыля несколько композиций. 

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Новости культуры, Арка, Новые фильмы, Фильм "Арка", Фильмы о ЧАЭС, ЧАЭС, Чернобыль, Чернобыльская зона.
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