Пять лучших фильмов с Эммой Уотсон (Видео)

Эмма Уотсон родилась в Париже, но в возрасте пяти лет вместе с семьей переехала в Англию. Еще в школе Эмма твердо решила, что хочет стать актрисой и играла главные роли в спектаклях Юность Артура, Счастливый принц и роль злой кухарки в Алисе в Стране чудес.

В девять лет Эмма Уотсон приняла участие в кастинге на роль Гермионы Грейнджер в фильме Гарри Поттер и философский камень. И девочка успешно его прошла. Именно благодаря роли смышленой волшебницы в серии фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон получила мировую популярность. Но в карьере актрисы есть и другие роли.

Хорошо быть тихоней

(драма, 2012)

Для Эммы Уотсон это первая серьезная роль после Поттерианы. В картине Хорошо быть тихоней речь идет о юноше Чарли, который пытается найти свое место в жизни и справиться с травмами прошлого. Эмма, которая играет подругу главного героя Сэм, становится для него лучшим другом, девушкой, которую он впервые поцелует, и человеком, который покажет Чарли, как быть собой.

Элитное общество

(криминальная драма, 2013)

Фильм Софии Копполы, который рассказывает о жизни современных американских подростков, промышляющих квартирными кражами у звезд Голливуда. Здесь Эмма Уотсон стала частью компании юных воришек, которые желают обогатиться за счет чужих шмоток, парфюмов и других дорогих вещей.

Ной

(драма, фильм-катастрофа, 2014)

В библейской драме Даррена Аронофски Ной Эмма Уотсон играет беженку Илу, приемную дочь Ноя, ветхозаветного пророка, построившего ковчег для спасения человечества. Играть в картине Аронофски, еще и вместе с Расселом Кроу – большая честь для молодой актрисы.

Сфера

(технотриллер, 2017)

Выпускница колледжа Мэй Холланд устраивается на работу в крупную технологическую компанию Сфера, которая объединяет в единую систему электронную почту своих пользователей, страницы в социальных сетях, информацию о банковских картах и покупках. Результатом этого процесса становится получение человеком универсального онлайн-идентификатора. Но на практике не все так гладко… Родители не разделяют выбор Мэй.

Красавица и Чудовище

(мюзикл, 2017)

В ремейке полнометражного мультфильма кинокомпании Walt Disney Красавица и Чудовище Эмма Уотсон исполнила главную роль и перевоплотилась в привлекательную и мечтательную Белль.