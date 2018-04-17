В "Игру престолов" возвращается один из ранее убитых героев

Известный писатель Джордж Мартин собирается воскресить в своем романе "Игра престолов" погибшую ранее Кейтлин. Так же он надеется что создатели сериала учтут эту новость и воплотят этот замысел создав персонажа в новом облике.

"В книге можно воскрешать персонажей. После того, как леди Кейтлин воскреснет в образе" бессердечной", она превратится в мстительную и безжалостную убийцу. В шестой книге я продолжу писать о ней", - рассказал он.

Напомним, что ранее телекомпания HBO официально заявила о выходе на экраны восьмого, последнего сезона "Игра престолов" запланированного на 2019 год.