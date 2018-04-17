https://telegraf.com.ua/files/2018/04/1611481_1_1-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4014380-v-igru-prestolov-vozvrashhaetsya-odin-iz-ranee-ubityih-geroev.html
В "Игру престолов" возвращается один из ранее убитых героев
13:12 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: В "Игру престолов" возвращается Кейтлин Старк.
Известный писатель Джордж Мартин собирается воскресить в своем романе "Игра престолов" погибшую ранее Кейтлин. Так же он надеется что создатели сериала учтут эту новость и воплотят этот замысел создав персонажа в новом облике.
"В книге можно воскрешать персонажей. После того, как леди Кейтлин воскреснет в образе" бессердечной", она превратится в мстительную и безжалостную убийцу. В шестой книге я продолжу писать о ней", - рассказал он.
Напомним, что ранее телекомпания HBO официально заявила о выходе на экраны восьмого, последнего сезона "Игра престолов" запланированного на 2019 год.
Telegraf.com.ua