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В "Игру престолов" возвращается один из ранее убитых героев

Игра Престолов
13:12 Сегодня Телеграф
beta.in.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В "Игру престолов" возвращается Кейтлин Старк.

Известный писатель Джордж Мартин собирается воскресить в своем романе "Игра престолов" погибшую ранее Кейтлин. Так же он надеется что создатели сериала учтут эту новость и воплотят этот замысел создав персонажа в новом облике.

"В книге можно воскрешать персонажей. После того, как леди Кейтлин воскреснет в образе" бессердечной", она превратится в мстительную и безжалостную убийцу. В шестой книге я продолжу писать о ней", - рассказал он.

Напомним, что ранее телекомпания HBO официально заявила о выходе на экраны восьмого, последнего сезона "Игра престолов" запланированного на 2019 год.

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Новости культуры, Возвращение, Герой, Игра престолов, Персонаж, Сериал.
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