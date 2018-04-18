https://telegraf.com.ua/files/2018/04/p_54208969-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4015948-stiven-spilberg-stanet-prodyuserom-filma-iz-vselennoy-dc-comics.html
Стивен Спилберг станет продюсером фильма из вселенной DC Comics
11:44 Сегодня Телеграф
Новости культуры: Голливудский режиссер Стивен Спилберг присоединился к экранизациям комиксов из вселенной DC Comics.
Спилберг и его компания Amblin Entertainment объединяют усилия с Warner Bros. для экранизации комикса "Черный ястреб".
Таким образом, Спилберг станет продюсером нового фильма и, возможно, выступит режиссером.
Комиксы о Черном Ястребе, пилоте времен Второй мировой войны, начали выходить в США в 1941 году.
Сценарий к фильму напишет Дэвид Кепп, уже работавший со Спилбергом на "Парке Юрского периода", "Войне миров" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".
Пока неизвестно, когда стартует создание этого фильма. Два следующих проекта Спилберга – пятая часть "Индианы Джонса" и римейк "Вестсайдской истории".
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