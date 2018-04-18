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Стивен Спилберг станет продюсером фильма из вселенной DC Comics

Стивен Спилберг
11:44 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru

Новости культуры: Голливудский режиссер Стивен Спилберг присоединился к экранизациям комиксов из вселенной DC Comics.

Спилберг и его компания Amblin Entertainment объединяют усилия с Warner Bros. для экранизации комикса "Черный ястреб".

Таким образом, Спилберг станет продюсером нового фильма и, возможно, выступит режиссером.

Комиксы о Черном Ястребе, пилоте времен Второй мировой войны, начали выходить в США в 1941 году.

Сценарий к фильму напишет Дэвид Кепп, уже работавший со Спилбергом на "Парке Юрского периода", "Войне миров" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".

Пока неизвестно, когда стартует создание этого фильма. Два следующих проекта Спилберга – пятая часть "Индианы Джонса" и римейк "Вестсайдской истории".

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Все по теме:

Новости культуры, DC, DC Comics, Комиксы, Режиссер, Стивен Спилберг, Черный ястреб.
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