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Ушел из жизни актер Дейл Уинтон

Дейл Уинтон
14:41 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: В 1996 году Дейл Уинтон снялся в культовом фильме Дэнни Бойла "На игле".

В Великобритании умер диджей, актер и ведущий Дейл Уинтон. О смерти сообщил его агент Джен Кеннеди.

Уинтон умер у себя дома 18 апреля, ему было 62 года. Причины смерти неизвестны. "Мы знаем, что многие разделят эту ужасную утрату, но просим уважать частную жизнь семьи в это скорбное время", - заявил его представитель.

Уинтон начал карьеру диджея в клубах Лондона в 1972 году. Он вел свое утреннее шоу на радио, а также был ведущим собственной телепередачи Dale's Supermarket Sweep.

В 1996 году он снялся в культовом фильме Дэнни Бойла "На игле". Помимо этого, он исполнил роли в таких проектах, как "Свободные женщины", "Разве я вам вру?" и "Летим со мной", а также принял участие в телесериалах "ТВ-отрыжка" и "Забей на панк-рок".

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Новости культуры, Актер, Альманах 2018, Ведущий, Дейл Уинтон, Диджей, На игле.
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