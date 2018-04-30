Названы даты выхода всех новых фильмов Disney

Кинокомпания Disney на фестивале CinemaCon рассказала о графике релизов своих фильмов, которые появятся до 2020 года. Всего за это время появятся несколько фильмов Marvel, а также проекты Pixar и несколько киноадаптаций мультфильмов.

Так, 2018 году Disney выпустит фильмы "Суперсемейка-2", "Человек-муравей и Оса", "Кристофер Робин", "Щелкунчик и четыре королевства" и "Ральф-2".

В 2019 году всего выйдет 11 фильмов — "Мэри Поппинс возвращается", "Капитан Марвел", "Дамбо", "Пингвины", "Мстители-4", "Аладдин", "История игрушек-4", "Король Лев", "Артемис Фаул", "Холодное сердце-2" и "Звездные войны. Эпизод IX".

Напомним, в 2017 году компания Disney представила пилотную серию новых "Утиных историй" под названием "Wo-oо".