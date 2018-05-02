В Сети появился новый трейлер фильма "Человек муравей и Оса" (Видео)

Студия Marvel Entertainment на своем канале на YouTube опубликовала новый трейлер фильма "Человек-муравей и Оса", который станет продолжением истории супергероя. Роль Человека-муравья, способного изменять размеры своего тела, как и в предыдущем фильме, сыграет Пол Радд, а его напарницу - Эванджелин Лилли. Скотт Лэнг, известный также, как Человек-муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-муравью будет новая напарница — Оса.