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Мишель Пфайффер может сняться в сиквеле "Малефисенты"

Мишель Пфайффер
13:20 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Сейчас ведутся переговоры с актрисой относительно ее участия в фильме.

Сиквел фэнтезийного фильма Disney "Малефисента" получает все более четкие очертания. Каст картины может пополниться еще одним звездным именем – Мишель Пфайффер ведет переговоры о съемках в фильме Хоакима Роннинга и в случае их успеха сыграет пока еще безымянную королеву.

К главной роли в "Малефисенте 2" вновь вернутся Анджелина Джоли и Эль Фаннинг, а недавно студия сообщила, что главного антагониста сыграет Эд Скрейн, известный по фильму "Дэдпул". Оригинальная картина, основанная на знаменитой сказке "Спящая красавица", вышла в 2014 году и сразу же завоевала сердца зрителей по всему миру, а для Эль Фаннинг продолжила дорогу к другим большим ролям в Голливуде. Сюжет сиквела "Малефисенты" пока держится в тайне, а его съемки обещают начать уже в этом году.

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Новости культуры, Анджелина Джоли, Дисней, Малефисента, Мишель Пфайффер, Новинки кино, Новые фильмы, Сиквел "Малефисенты", Эль Фаннинг.
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