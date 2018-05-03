Мишель Пфайффер может сняться в сиквеле "Малефисенты"

Сиквел фэнтезийного фильма Disney "Малефисента" получает все более четкие очертания. Каст картины может пополниться еще одним звездным именем – Мишель Пфайффер ведет переговоры о съемках в фильме Хоакима Роннинга и в случае их успеха сыграет пока еще безымянную королеву.

К главной роли в "Малефисенте 2" вновь вернутся Анджелина Джоли и Эль Фаннинг, а недавно студия сообщила, что главного антагониста сыграет Эд Скрейн, известный по фильму "Дэдпул". Оригинальная картина, основанная на знаменитой сказке "Спящая красавица", вышла в 2014 году и сразу же завоевала сердца зрителей по всему миру, а для Эль Фаннинг продолжила дорогу к другим большим ролям в Голливуде. Сюжет сиквела "Малефисенты" пока держится в тайне, а его съемки обещают начать уже в этом году.