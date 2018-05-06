https://telegraf.com.ua/files/2018/05/mstiteli_voyna_beskonechnosti_review_bez_spoylerov-1525081787-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4047809-film-mstiteli-voyna-beskonechnosti-uzhe-sobral-pervyiy-1-milliard.html
Фильм "Мстители: Война бесконечности" уже собрал первый $1 миллиард
Новости культуры: Новый фильм киностудии Marvel "Мстители: Война бесконечности" получил первый миллиард долларов кассовых сборов уже на 10 или 11 день с начала проката.
Для сравнения, фильму Disney "Звездные войны: Пробуждение силы" понадобилось 12 дней, чтобы собрать такую сумму. Фильм Marvel Studios "Мстители: Война бесконечности" вышел в украинский прокат 26 апреля.
После выхода в мировой прокат 25 апреля фильм побил сразу несколько рекордов кассовых сборов. В частности, в первый уикенд проката он собрал 630 миллионов долларов в кинотеатрах мира.
Ожидается, что вторая часть истории выйдет в мае 2019 года. Фильм "Мстители: Война бесконечности" считался одним из самых ожидаемых фильмов 2018 года.
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