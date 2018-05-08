В третьей части фильма о Шерлоке Холмсе снимутся Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу

Фанаты голливудского актера Роберта Дауни-младшего могут ликовать – фильм о Шерлоке Холмсе с его участием наконец получил продолжение.

Кинокомпания Warner Bros. решила снять третью часть "Шерлока Холмса" с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях.

Отметим, что последний фильм во франшизе "Шерлок Холмс: Игра Теней" был выпущен семь лет назад. Первые два фильма были поставлены режиссером Гаем Ричи, но участие в новой картине он пока еще не подтвердил.

Известно то, что писатель Крис Бранкато (сериалы "Нарко", "Ганнибал" и "Секретные материалы") напишет сценарий. Премьера фильма состоится на Рождество в 2020 году.