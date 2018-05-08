Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Экс-президенты сделали заявление по автокефалия для Украинской церкви
Экс-президенты сделали заявление по автокефалия для Украинской церкви
Новости: Отравление детей в Черкассах: 11 учеников в реанимации
Отравление детей в Черкассах: 11 учеников в реанимации
Новости: "Металлист-1925" официально назначил главного тренера
"Металлист-1925" официально назначил главного тренера
Новости: Элени Фурейра является фаворитом букмекеров в "Евровидение 2018"
Элени Фурейра является фаворитом букмекеров в "Евровидение 2018"
X

В третьей части фильма о Шерлоке Холмсе снимутся Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу

Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу
14:29 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Фильм о знаменитом сыщике наконец получил продолжение.

Фанаты голливудского актера Роберта Дауни-младшего могут ликовать – фильм о Шерлоке Холмсе с его участием наконец получил продолжение.

Кинокомпания Warner Bros. решила снять третью часть "Шерлока Холмса" с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях.

Отметим, что последний фильм во франшизе "Шерлок Холмс: Игра Теней" был выпущен семь лет назад. Первые два фильма были поставлены режиссером Гаем Ричи, но участие в новой картине он пока еще не подтвердил.

Известно то, что писатель Крис Бранкато (сериалы "Нарко", "Ганнибал" и "Секретные материалы") напишет сценарий. Премьера фильма состоится на Рождество в 2020 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, 3 часть, Джуд Лоу, Роберт Дауни, Роберт Дауни младший, Шерлок Холмс.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Хелена Бонем Картер сыграет главную роль в сериале от Netflix Спин-офф "Звездных войн" обогнал "Черную пантеру" в продажах билетов Новый рекорд: "Мстители" собрали миллиард долларов за самый короткий строк

Последние новости

Диетологи подсказали, как правильно питаться в жару Самое крутое студенческое общежитие в мире (Фото) "Декларация 3 мая": Литва поддержала Украину на пути в ЕС и НАТО
Сегодня читают
01 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
02 Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды
03 В Новой Зеландии появилась гигантская трещина на поле
04 Алексеев удивил зрителей "Евровидения" (Видео)
05 Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео
Новости сегодня
15:36 Группа Kozak System записали гимн для украинских солдат (Видео)
15:34 Следком РФ возбудил дело против военной прокуратуры Украины
15:32 В центре Рима сгорел автобус
15:28 АМКУ проверит "дорогое" жилье на финал Лиги чемпионов в Киеве
15:27 Сразу 16 детям на Днепропетровщине стало плохо на школьной линейке
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: Сильная армия - основной показатель безопасности Украины
Сильная армия - основной показатель безопасности Украины
Новости: День памяти и День победы: как отмечается, история праздника в Украине и мире
День памяти и День победы: как отмечается, история праздника
Новости: Грозы и ливни: украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Новости: "Евровидение 2018": каким образом будет проходить голосование
"Евровидение 2018": каким образом будет проходить голосование
Добавить комментарий
0