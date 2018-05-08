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В третьей части фильма о Шерлоке Холмсе снимутся Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу
14:29 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости культуры: Фильм о знаменитом сыщике наконец получил продолжение.
Фанаты голливудского актера Роберта Дауни-младшего могут ликовать – фильм о Шерлоке Холмсе с его участием наконец получил продолжение.
Кинокомпания Warner Bros. решила снять третью часть "Шерлока Холмса" с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях.
Отметим, что последний фильм во франшизе "Шерлок Холмс: Игра Теней" был выпущен семь лет назад. Первые два фильма были поставлены режиссером Гаем Ричи, но участие в новой картине он пока еще не подтвердил.
Известно то, что писатель Крис Бранкато (сериалы "Нарко", "Ганнибал" и "Секретные материалы") напишет сценарий. Премьера фильма состоится на Рождество в 2020 году.
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