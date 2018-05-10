Тони Старка из фильма "Железный человек" оставили без костюма

Полиция Лос-Анджелеса расследует кражу костюма Железного человека, в котором актер Роберт Дауни-младший снимался в первом фильме трилогии.

"Костюм, пожалуй, был украден со склада города Пакойма в период с февраля по 25 апреля", - говорится в сообщении.

Стоимость костюма составляет более 325 тыс. долл.

Первый фильм трилогии о Железном человеке был снят в 2008 году и, при бюджете в 140 миллионов, принес своим создателям более полумиллиарда долларов. Фильмы основанные на комиксах издательства Marvel Comics.