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Тони Старка из фильма "Железный человек" оставили без костюма

"Железный человек"
08:37 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото из открытых источников

Новости культуры: Костюм "Железного человека" стоимостью 320 тысяч долларов украли со склада в пригороде Лос-Анжелеса.

Полиция Лос-Анджелеса расследует кражу костюма Железного человека, в котором актер Роберт Дауни-младший снимался в первом фильме трилогии.

"Костюм, пожалуй, был украден со склада города Пакойма в период с февраля по 25 апреля", - говорится в сообщении.

Стоимость костюма составляет более 325 тыс. долл.

Первый фильм трилогии о Железном человеке был снят в 2008 году и, при бюджете в 140 миллионов, принес своим создателям более полумиллиарда долларов. Фильмы основанные на комиксах издательства Marvel Comics.

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Новости культуры, Marvel Comics, Железный человек, Костюм, Кража, Тони Старк.
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