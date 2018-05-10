https://telegraf.com.ua/files/2018/05/u17782_7543_iron-man-tank-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4053944-toni-starka-iz-filma-zheleznyiy-chelovek-ostavili-bez-kostyuma.html
Тони Старка из фильма "Железный человек" оставили без костюма
08:37 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости культуры: Костюм "Железного человека" стоимостью 320 тысяч долларов украли со склада в пригороде Лос-Анжелеса.
Полиция Лос-Анджелеса расследует кражу костюма Железного человека, в котором актер Роберт Дауни-младший снимался в первом фильме трилогии.
"Костюм, пожалуй, был украден со склада города Пакойма в период с февраля по 25 апреля", - говорится в сообщении.
Стоимость костюма составляет более 325 тыс. долл.
Первый фильм трилогии о Железном человеке был снят в 2008 году и, при бюджете в 140 миллионов, принес своим создателям более полумиллиарда долларов. Фильмы основанные на комиксах издательства Marvel Comics.
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