Вышел новый трейлер фильма "Mamma Mia 2" (Видео)

Поклонники Мерил Стрип только успели пересмотреть прекрасный фильм с ее участием "Секретное досье", как в сети уже появился новый трейлер еще одного фильма. Как известно, скоро мир увидеть продолжение музыкальной картины Mamma Mia, которая вышла в 2008 году. На тот момент собрал просто заоблачные для мюзикла 615 миллионов долларов в прокате. Юная героиня ждет ребенка и, стараниями верных подруг своей мамы, выясняет, как ее собственная мать справлялась в прошлом с неожиданной беременностью. Итак, во второй части Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Фёрт, Стеллан Скарсгард, Доминик Купер и Аманда Сайфред.