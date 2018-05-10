Вышел первый трейлер нового фильма "Хищник" (Видео)

20th Century Fox опубликовали первый трейлер фильма "Хищник", который станет продолжением франшизы, в первой части которой сыграл Арнольд Шварценеггер. Режиссером фильма выступил Шейн Блэк, который также снимался в оригинальном фильме 1987 года и известный сценарной работой над лентами "Смертельное оружие" (первые три части), "Последний бойскаут", а также как режиссер "Железного человека 3" и "Славных парней", сообщает The Village Украина. В фильме сыграли Бойд Холбрук ("Логан"), Оливия Манн ("Люди Икс: Апокалипсис") и Кигэн-Майкл Ки ("Земля будущего"). Премьера запланирована на сентябрь 2018 года.