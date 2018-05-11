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В сети появился первый трейлер фильма "Хищник" (Видео)

Хищник
10:19 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Новая часть выйдет в прокат без Шварценеггера, но в ленте сыграло много знаменитых и крутых актеров.

В сети появился первый трейлер фильма "Хищник", в первой части которого сыграл Арнольд Шварценеггер, но отказался участвовать в продолжении. Видео опубликовали 20th Century Fox.

В режиссерском кресле – Шейн Блэк, который снимался в оригинальном фильме 1987 года и известный сценарной работой над лентами "Смертельное оружие" (первые три части), "Последний бойскаут", а также как режиссер "Железного человека 3" и "Славных парней".

В ролях: Томас Джейн ("Мгла", "Каратель"), Альфи Аллен (Вонючка из "Игры престолов", брат певицы Лили Аллен), Оливия Манн ("Миссия в Майами"), Эдвард Олмос ("Декстер", "Бегущий по лезвию"), Ивонн Страховски ("Рассказ служанки"), Джейк Бьюзи ("Звездный десант").

Премьера запланирована на сентябрь 2018 года.

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Новости культуры, Видео, Первый трейлер, Премьера, Трейдер, Хищник.
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