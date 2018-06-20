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Названы лучшие фильмы первого полугодия 2018 года

"Мстители 3"
14:53 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Естесственно, в список вошли "Мстители 3" и "Черная пантера", а также много фильмов – номинантов и лауреатов "Оскара".

Зздание The Guardian составило свой рейтинг лучших фильмов, которые были выпущены за первое полугодие 2018 года. В список вошли 38 картин.

В частности, в список попали супергеройские фильмы о вселенной Marvel: "Мстители: Война бесконечности" и "Черная Пантера", а также мультфильмы "Тайна Коко", "Остров собак", спин-офф "Хан Соло: Звездные Войны. Истории" и хоррор "Тихое место".

Также включены фильмы "Нелюбовь" (Андрея Звягинцева), "120 ударов в минуту", "Секретное досье", "Тоня против всех", "Темные времена", "Леди Берд" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Напомним, издание Time уже составило список лучших телевизионных проектов нынешнего 2018 года. В этот перечень вошли документальные многосерийные фильмы, художественные сериалы и телевизионные передачи.

Отметим, что в списке значится мини-сериал "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Также включена "Дикая-дикая страна" о жизни коммуны Раджнишпурам в США. Руководит коммуной индийский мистик Ошо.

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Новости культуры, The Guardian, Мстители 3, Первое полугодие, Рейтинг, Фильмы.
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