С первых моментов фильм должен заинтересовать зрителей, чтобы его хотелось досмотреть до конца.

С первых моментов фильм должен заинтересовать зрителей, чтобы его хотелось досмотреть до конца. Нельзя сказать, что у всякого хорошего кино убедительный начальный кадр, или, что у плохого фильма обязательно банальное вступление. Иногда кажется, что первые кадры не имеют никакого отношения к истории. Но при повторных просмотрах приходит понимание того, как они наводят на нужные мысли, как ловко создают ощущение таинственности и вызывают интерес к сюжету. Как раз такое начало в 30 фильмах из этой подборки.