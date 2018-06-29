Вышел трейлер нового мультфильма "Разочарование" (Видео)

Американский фэнтезийный мультсериал "Разочарование" будет направлен только на взрослую аудиторию и расскажет о принцессе-алкоголичке Бин, ее эльфе-компаньоне Елфо и "личном демоне" Люси, которые живут в средневековом королевстве Дримландия. В мультипликационной ленте Netflix покажет 20 эпизодов сериала, первая десятка которых запланирована на 17 августа 2018. Лишь через день после публикации видеоролика его посмотрело почти 400 тысяч пользователей YouTube.