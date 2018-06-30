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В Польше состоялась премьера фильма о российской агрессии в Украине

Дружба в тени Кремля. Завтра Украина
21:50 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: 29 июня, в Варшаве прошла премьера документального фильма "Дружба в тени Кремля. Завтра Украина", который рассказывает о работе польских и украинских волонтеров.

Работу волонтеров над докладом Российские военные преступления в Украине в 2014 году возглавила депутат Сейма Малгожата Госевська. "Когда мы узнали, что депутат Госевська готовит доклад о российских преступления, решили поддержать эту работу фильмом, который стал бы методом давления, чтобы Европа не могла легко отбрасывать аргументы, содержащиеся в этом докладе, а также попыткой показать это широкой публике", - отметил один из режиссеров ленты Войцех Яхимяк.

Фильм основан на показаниях, записанных авторами фильма во время поездок в 2017 году в зону АТО, и встреч с бывшими пленными боевиков на Донбассе. Герои фильма, в частности активистка Ирина Довгань, протестантский пастор Александр Хомченко и другие, рассказывают о том, как их пытали боевики в 2014 году.

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Как отмечают создатели документальной ленты, она снятая под влиянием слов президента Леха Качиньского, сказанными во время визита в Тбилиси в августе 2008 года, когда происходила русская оккупация части Грузии: "Сегодня это Грузия, завтра Украина, послезавтра - балтийские страны, а затем наступит время и Польши".

Лента стала второй в цикле Дружба в тени Кремля, снятом польскими документалистами. Первая называется Сегодня Грузия и рассказывает о российско-грузинской войне 2008 года. Польские режиссеры снимали свои фильмы с трех перспектив: войны в Украине, смоленской трагедии и создания союза стран Центрально-Восточной Европы, находившихся в зоне влияния СССР.

В первой половине 2016 года состоялись презентации документа в Европарламенте, Верховной Раде Украины, Сейме Польши на заседании ОБСЕ. В апреле 2016 года Госевська лично передала доклад в Международный уголовный суд в Гааге.

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Новости культуры, Варшава, Военные преступления, Документальный фильм, Дружба в тени Кремля. Завтра Украина, Премьера, Россия.
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