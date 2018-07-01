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Джаред Лето получил главную роль в фильме "Морбиус"

Джаред Лето
21:11 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Лидер рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето сыграет главную роль злодея-вампира в фильме "Морбиус" по комиксам Marvel.

Джаред Лето сыграл Джокера в "Отряде самоубийц" – фильм снят по комиксам DC. Заметим, что компании Marvel и DC Comics ведут активную борьбу между собой и перед тем, как принять предложение на съемки в фильме, Джаред Лето хотел лично убедиться, что фильм будет сделан "в правильном ключе". 

 

 

Окончательное решение о съемках актер принял после встречи со шведским режиссером Даниэлем Эспиносой, который будет снимать "Морбиус". Дата выхода фильма на экраны пока неизвестна.

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Новости культуры, Marvel, Актер, Вампир, Джаред Лето, Морбиус, Певец, Фильм.
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