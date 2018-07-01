Джаред Лето получил главную роль в фильме "Морбиус"

Джаред Лето сыграл Джокера в "Отряде самоубийц" – фильм снят по комиксам DC. Заметим, что компании Marvel и DC Comics ведут активную борьбу между собой и перед тем, как принять предложение на съемки в фильме, Джаред Лето хотел лично убедиться, что фильм будет сделан "в правильном ключе".

Окончательное решение о съемках актер принял после встречи со шведским режиссером Даниэлем Эспиносой, который будет снимать "Морбиус". Дата выхода фильма на экраны пока неизвестна.