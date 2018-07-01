https://telegraf.com.ua/files/2018/07/341d19271ac86e84b3338f86fa2b0c83-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4194564-dzhared-leto-poluchil-glavnuyu-rol-v-filme-morbius.html
Джаред Лето получил главную роль в фильме "Морбиус"
Новости культуры: Лидер рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето сыграет главную роль злодея-вампира в фильме "Морбиус" по комиксам Marvel.
Джаред Лето сыграл Джокера в "Отряде самоубийц" – фильм снят по комиксам DC. Заметим, что компании Marvel и DC Comics ведут активную борьбу между собой и перед тем, как принять предложение на съемки в фильме, Джаред Лето хотел лично убедиться, что фильм будет сделан "в правильном ключе".
Окончательное решение о съемках актер принял после встречи со шведским режиссером Даниэлем Эспиносой, который будет снимать "Морбиус". Дата выхода фильма на экраны пока неизвестна.
Telegraf.com.ua