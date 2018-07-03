В Сети появился трейлер нового фильма с Кейт Бланшетт (Видео)

Вышел новый трейлер готической сказки Элая Рота Тайна дома с часами. Фильм снят по книге Джона Беллэрса "Дом с часами на стене". В основу сюжета легла история 10-летнего сироты Льюиса, приехавшего навестить своего дядю. Родственники оказываются очень странными, а их дом – загадочным. Дядя Джонатан Барнавельт и его подруга миссис Циммерман — волшебники. Они соглашаются научить Льюиса колдовать, но есть одна проблема: где-то в доме злой волшебник спрятал часы, отсчитывающие время до чего-то страшного. В главных ролях — Кейт Бланшетт, Джек Блэк и Оуэн Ваккаро.