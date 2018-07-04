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"Молодой Папа 2 сезон": в продолжении сыграет актер Джон Малкович

Джон Малкович
09:41 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости культуры: Создатели сериала "Молодой Папа" для съемок второго сезона пригласили суперзвезд - Джона Малковича и Джуда Лоу.

Сериал "Молодой Папа Паоло Соррентино" получил второй сезон, в котором сыграют легендарные Джуд Лоу и Джон Малкович

Съемки 2 сезона сериала Молодой Папа начнутся в ноябре 2018 компаниями Wildside и Mediapro. Оба актера появятся в сериале, несмотря на общую загруженность - Джуд Лоу симается во второй части "Фантастических тварей" и "Капитане Марвел", а Джон Малкович снимаетс я в проекте ВВС.

В первом сезоне непонятно - остался ли в живых герой Джуда Лоу Ленни Белардо, поэтому сценаристы и решили это обыграть.

Но пока что роли Джуда Лоу и Джона Малковича держат в строжайшем секрете, так же, как и сюжет второго сезона.

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Все по теме:

Новости культуры, Актер, Второй сезон, Джон Малкович, Джуда Лоу, Молодой Папа, Роль, Сериал.
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