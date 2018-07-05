|
В Японии спустя несколько секунд после запуска взорвалась ракета (Видео)
В Сети появился трейлер нового фильма с Кейт Бланшетт (Видео)
Disney тестирует роботов, которые будут выполнят трюки в кино (Видео)
Шарлотта Генсбур представила новую видеороботу на песню "Sylvia Says"
День независимости в США: женщина забралась на Статую Свободы (Видео)
Новорожденную гориллу, принадлежащей к редкому виду, назвали Али
Вышел трейлер нового мультфильма "Разочарование" (Видео)
В Сети показали видео с несчастным случаем на съемках клипа группы "Время и Стекло"
Промо ролик боя Усик - Гассиев (Видео)
Мелани Браун подтвердила воссоединение "Spice Girls" (Видео)
Кимбал Маск и Кристиана Уайли официально сыграли свадьбу
В Нигерии загорелась автоцистерна с топливом, погибли 9 человек (Видео)