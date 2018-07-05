Вышел трейлер фильма "НЛО" от режиссера Райана Эслингера (Видео)

Студия Sony Pictures Entertainment на своем канале на YouTube опубликовала трейлер фильма "НЛО", главную роль в котором сыграла Джиллиан Андерсон. Режиссером картины выступил Райан Эслингер, а ее премьера запланирована на сентябрь этого года. Сюжет картины разворачивается вокруг талантливого студента, который с детства увлечен идеей о встрече с инопланетянами и ищет летающие тарелки. Он считает, что загадочные вспышки, которые были зафиксированы над несколькими аэропортами в США, являются НЛО. Вместе со своей девушкой и профессором по математике они пытаются разгадать эту тайну, уходя от преследований агента ФБР.